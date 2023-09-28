اختطاف مواطن ونهب محصول الزيتون في عفرين المحتلة

أفاد مصدر من ناحية شرا، باختطاف مرتزقة "السلطان مراد" المواطن هوريك هوريك من قرية ايكدام التابعة لناحية شرا واقتادوه إلى جهة مجهولة، بوم أمس.

وحسب مصدر آخر، فقد نهب مرتزقة الاحتلال التركي محصول الزيتون في الحقول الممتدة ما بين قريتي قيبار ومشعلة التابعتين لمركز مقاطعة عفرين المحتلة، وهي عائدة للمواطنين، محمد عثمان وعماد عثمان وجهاد عثمان وعبد المنان شيخ موس ويحيى شيخو وزكريا شيخو.

وأشار المصدر إلى أن عملية السرقة تمت باستعمال العصي وقطع الأغصان الكبيرة بشكل عشوائي لتسهيل عمليات السرقة ونقلها الى المعاصر في مدينتي إعزاز وعفرين المحتلتين.

(ف)

ANHA