اختطاف مسن واشتباكات بين المرتزقة في عفرين المحتلة

وبحسب ما نقله مصدر لوكالتنا فأن مرتزقة ما تسمى بمجموعة " نور الدين الزنكي"، اختطفت بتاريخ 11 آب الجاري المسن حيدر آل عمو من قرية الرمادية التابعة لناحية جندريسه.

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه عمليات اختطاف المدنيين من قرى وبلدات مقاطعة عفرين المحتلة وخاصة تلك التي يعترض لها العائدون إلى المقاطعة.

في سياق آخر أفادت مصادر من مركز مدينة عفرين المحتلة، باندلاع اشتباكات بين المجموعات المرتزقة في حي الأشرفية في مركز مقاطعة عفرين المحتلة.

وأشارت المصادر إن الاقتتال اندلع مساء يوم أمس الجمعة بين مرتزقة ما تسمى (الشرطة العسكرية و مرتزقة الجبهة الشامية)، مما ادى لمقتل وإصابة عدد من المرتزقة في .

كما واشتبكت مجموعة مرتزقة مع مستوطنين من مدينة حلب، داخل مدينة عفرين، لخلافات على تقاسم المسروقات ، وادت إلى إصابة أحد المدنيين بطلق ناري جراء الاشتباكات الحاصلة.

وتشهد مدينة عفرين حالة من الفوضى والفلتان الأمني ، وسط تخوف المدنيين، والجدير بالذكر إنه منذ قرابة الأسبوع اندلعت اشتباكات عنيفة بين المجموعات المرتزقة في مدينة عفرين وانتقلت إلى ناحيتي راجو وجندريسه أيضاً.

(ف إ/سـ)

ANHA