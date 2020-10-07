اختطاف 7 مدنيين من قرية ميركان في عفرين وانقطاع المعلومات عنهم

تستمر الجرائم التي يتعرض لها المدنيون في عفرين المحتلة من قتل واختطاف ونهب للممتلكات واستيلاء على أشجار الزيتون العائدة للأهالي.

ووفق معلومات حصلت عليها مراسلتنا من مصادر داخل قرية ميركان التابعة لناحية موباتا في عفرين، فإن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته داهموا القرية واختطفوا 7 مدنيين منها.

وذكرت المصادر أسماء المختطفين وهم" حنان حج حسن، شيخو حسن، فاروق حماليكو، مصطفى محمود حماليكو، سمير داوود، محمد خالد عبدو وفاروق مصطفى".

هذا ونقل المرتزقة المختطفين إلى جهة مجهولة وسط انقطاع الأخبار عن مصيرهم.

وتكثر في عفرين حالات اختطاف المدنيين، ويكون الهدف منها طلب فدية مالية من ذويهم لقاء الإفراج عنهم.

(م ح/ٍسـ)

ANHA