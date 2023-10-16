اختطاف 5 مواطنين في عفرين

أفادت عدة مصادر من نواحي بلبلة وجندريسة وموباتا في مقاطعة عفرين المحتلة، باختطاف مرتزقة "الشرطة العسكرية" و "الشرطة المدنية" التابعة للاحتلال التركي 5 مواطنين في غضون يومين.

واختطف المرتزقة المواطنين علي حمو (38 عاماً) من أهالي قرية خلولكو في بلبلة، وعلي محمد عبده (50 عاماً) من أهالي قرية حمام في جندريسة، وحسن المحمد المحمد (38 عاماً) من أهالي ناحية جندريسه، حسين مصطفى من أهالي قرية داركرة في موباتا، أحمد حسين حسن (41 عاماً) من أهالي قرية حجيلار في جندريسه.

حطب الأشجار المقطوعة

على جانب آخر، افتتح مرتزقة "أحرار الشام" التابع لدولة الاحتلال التركي، خلال الأيام القليلة الماضية، مركزاً لبيع الحطب في قرية يلانقوز بجندريسه، يباع فيه حطب الأشجار الحراجية التي قطعها المرتزقة السنة الفائتة في عفرين، ليباع الطن الواحد منها بـ 155 دولار، على ما أفاد مصدر.

حيث يعمد المرتزقة والمستوطنون في عفرين إلى قطع أشجار الزيتون والفواكه والحراجية والغابات بشكل جائر بغية تحطبيها وبيعها.

أتاوات بمزاعم واهية

كما فرض مرتزقة "السلطان مراد" و "جيش النخبة" التابعيْن للاحتلال التركي أتاوات مالية بالليرة التركية على أهالي قرية شيخوتكا وعمارة في موباتا، بزعم حماية محاصيلهم من السرقة والنهب.

وتعيش مقاطعة عفرين المحتلة، منذ احتلالها في آذار عام 2018، أبشع الجرائم التي ترتقي لجرائم الإبادة العرقية، والهادفة إلى تغيير ديمغرافية المقاطعة ومعالمها.

(آ ر/س ر)

ANHA