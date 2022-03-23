اختطاف 4 مواطنين في عفرين ومحاكمة آخر من قبل محكمة تركية

وضمن سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال التركي بحق من بقي من السكان الأصليين في عفرين بعد احتلالها، اختطف الاحتلال التركي ومرتزقته 4 مواطنين، فيما حكمت محكمة تركية على مواطن آخر بالسجن 3 سنوات بعد نقله إلى الأراضي التركية.

وقالت مصادر من المنطقة، إن مرتزقة ما تسمى "الشرطة العسكرية" التي تعمل بأمر مباشر من قبل الاستخبارات التركية (MIT) اختطفوا 4 مواطنين بينهم مسنّ، من قرى ونواحٍ متفرقة في مقاطعة عفرين المحتلة.

وبحسب المصادر، فإن المختطفين هم "عبد الوهاب مصطفى حمو (70 عاماً) ـ ومصاب بمرض عضال من أهالي قرية دمليا التابعة لناحية راجو ـ وسرخبون أحمد معمو (32 عاماً)، من أهالي ناحية بلبله ـ ومحمد مصطفى المعروف باسم (حمودة مست كنكي)، من أهالي قرية شيخوتكا التابعة لناحية موباتا ـ وعبد الرقيب علي حنان، من أهالي قرية حياته التابعة لناحية موباتا".

كما حكمت محكمة تركية بالسجن 3 سنوات على المواطن (سربست عكاش بريم) من أهالي قرية معملا التابعة لناحية موباتا في مقاطعة عفرين المحتلة، بعد اختطافه من قبل مرتزقة ما تسمى "محمد الفاتح"، وتسليمه للاستخبارات التركية، لينقل على الفور إلى الأراضي التركية.

وبحسب المصادر، فإن المرتزقة اختطفوا المواطن سربست بريم، بعد أن قام بطرد رعاة أغنام من المستوطنين من حقله في قرية معملو وغطلاق شعارات مناوئة للاحتلال التركي.

والجدير بالذكر أن محاكم تركية حكمت على عشرات الشبان والمواطنين من أهالي عفرين المختطفين، منذ الاحتلال التركي لمقاطعة عفرين، وبحسب القوانين الأعراف والقوانين الدولية لا يحق لدولة محاكمة مواطنين من دولة أخرى، إلا أن تركيا أصبحت دولة مارقة على القانون الدولي.

(ف إ/ك)

ANHA