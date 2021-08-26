اختطاف 4 مواطنين بينهم امرأتان من عفرين المحتلة

وقال المصدر إن مرتزقة "الشرطة العسكرية" التابعين لجيش الاحتلال التركي أقدموا على اختطاف أربعة مدنيين بينهم امرأتان، وذلك بعد مداهمة منازلهم في محيط جامع بلال في حي الأشرفية بمركز مدينة عفرين المحتلة.

وذكر المصدر أسماء المختطفين وهم: روجين عنيات من أهالي قرية خالتا التابعة لناحية جندريسه، والمواطنة ملك من أهالي ناحية جندريسه، وهوزان عزيز من أهالي قرية كوركان التابعة لناحية موباتا، والمواطن أبو موسى.

وبحسب المصدر؛ فإن المرتزقة اقتادوا المختطفين إلى جهة مجهولة دون التمكن من معرفة مصيرهم.

(ف إ/ س ر)

ANHA