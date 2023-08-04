اختطاف 35 مواطناً بينهم 4 نساء في عفرين المحتلة

لم يخلُ شهر تموز المنصرم من ارتكاب الاحتلال التركي ومرتزقته جرائم وانتهاكات بحق الأهالي وطبيعة عفرين. فحسب منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، اختطف الاحتلال التركي ومرتزقته، خلال تموز 35 مواطناً، بينهم أربع نساء، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، وبذلك صول عدد المختطفين منذ بداية العام إلى أكثر من 143 مواطناً، بينهم 20 امرأة.

كما قطع الاحتلال التركي خلال شهر تموز المنصرم أكثر من 2036 شجرة بين حراجية وزيتون ورمان، وأحرقوا أكثر من 250 شجرة زيتون في ناحية شيراوا.

ووصل عدد الأشجار التي قُطعت خلال العام الجاري إلى 15500 شجرة بين مثمرة (زيتون، وجوز، ولوز، وفواكه) وحراجية، واقتلعوا أكثر من 1000 شجرة، وأحرقوا أكثر من 70 هكتاراً من الأراضي المزروعة بالشعير والقمح.

وفي إطار متصل تواصل دولة الاحتلال التركي بناء المستوطنات في عفرين المحتلة، وحسب منظمة حقوق الإنسان عفرين - سوريا: "في إطار تغيير ديمغرافية المنطقة وبناء المستوطنات، بنى الاحتلال التركي عبر الجمعيات الإخوانية مستوطنتين جديدتين في ناحيتي شرا وجندريسة، إضافة إلى بناء جدار إسمنتي في ناحية شيراوا لعزل المناطق المحتلة وضمها إلى أراضيها".

وحسب المنظمة، فإن منظمة قطرية انتهت من بناء مستوطنة في قرية علكة التابعة لناحية شرا، كانت قد بدأت العمل فيها مطلع عام 2020.

ويعمل الاحتلال التركي بدعم من منظمات إخوانية فلسطينية، على بناء مستوطنة في مركز ناحية جندريسه تحت اسم جمعية "حجر الصدقة" التركية، لتوطين المئات من عوائل المرتزقة.

ووفقاً لمصادر لوكالتنا، فإن الاحتلال التركي رحّل أكثر من 2000 أسرة إلى مقاطعة عفرين المحتلة من معبر قرية الحمام في ناحية جندريسة، بداية العام الجاري، ووطّنهم فيها

كما أن حالة الفلتان الأمني في عفرين المحتلة تتصاعد يوماً بعد يوم، حيث هناك اقتتال بين المرتزقة بشكل شبه يومي، على تقاسم الإتاوات وأملاك المهجرين والسيطرة على طرق التهريب.

(آ ر/ف)

ANHA