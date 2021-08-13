اختطاف 33 مواطناً و35 عائلة في مقاطعة عفرين المحتلة خلال الأسبوع

وكثف الاحتلال التركي ومرتزقته خلال هذا الأسبوع عمليات الاختطاف التي طالت سكان عفرين الأصليين دون تمييز، بحجج وتهم واهية بغية الحصول على الفدية المالية.

ووثقت وكالتنا أسماء عدد من المواطنين الذين اختطفتهم الاستخبارات التركية ومرتزقتها خلال هذا الأسبوع في عفرين المحتلة.

اختطاف 33 مواطناً في غضون أسبوع

في ناحية جندريسه، اختطف مرتزقة الاحتلال التركي 6 مواطنين وهم كل من: آزاد فاضل عربو ـ علي بكر علو ـ إبراهيم خالد علو ـ والمواطن دليل من أهالي قرية جلمة، المواطن شكري أحمد كندي من أهالي قرية حمام والمواطن عبد القادر عبد الناصر من أهالي قرية كفردله.

وفي ناحية موباتا، اختطفت الاستخبارات التركية مواطنين وهم كل من: عابدين عمر ـ كاوا عابدين عمر.

وفي ناحية بلبلة اختطف الاحتلال التركي ومرتزقته 7 مواطنين عرف من بينهم كل من: محمد حج حسين ـ آذاد هوريك حبل ـ صلاح رشيد هورو ـ صلاح رشو خيتار.

وفي ناحية راجو اختطف مرتزقة ما يسمى "العمشات" المواطن رامي عمر قاره.

وفي ناحية شيراوا اختطف مرتزقة الاحتلال التركي بالتعاون مع الاستخبارات التركية، مواطنين اثنين وهم كل من: حميد حسين مصطفى ـ مروان شيخو علي.

وفي ناحية شرا، اختطفت مرتزقة "السلطان مراد" 15 مواطناً من أهالي قرية قورت قولاق عرف من بينهم كل من: محمد بركات (60) عاماً ـ إيبش بركات (20) عاماً ـ لقمان حمادة (20) عاماً ـ أحمد عدنان مصطفى (26) عاماً ـ عدنان مصطفى (55) عاماً ـ عدنان بركات ـ عابدين علي شباب ـ محمد شيخ أحمد ـ لقمان شيخ أحمد ـ عكيد أحمد شباب.

مصير 35 عائلة مجهول

هذا ولا يزال مصير 35 عائلة مجهولاً، كما أفادت مصادر باختطاف مواطن آخر من قبل الاستخبارات التركية ونقله إلى مدرسة قرية كيمار المحتلة التي حولتها مرتزقة تركيا إلى قاعدة عسكرية.

وبحسب المصادر فإن عدد كبيراً آخراً من الأهالي قد اختطفوا في قرى عفرين المحتلة من قبل الاستخبارات التركية ومرتزقتها، لكن لم يتسنى لها معرفة أسمائهم.

يأتي هذا وسط تشجيع شخصيات في المجلس الوطني الكردي مهجري عفرين على العودة إليها، تقدم وعوداً كاذبة بعدم وجود جرائم في المقاطعة المحتلة التي تشهد بشكل يومي جرائم القتل والخطف والاغتصاب والتهجير منذ الاحتلال التركي لها في الـ 18 من آذار عام 2018.

(س ر)

ANHA