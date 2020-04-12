اختراع نموذجين لأجهزة التنفس الاصطناعي في كوباني

دفع النقص الحاد في أجهزة التنفس الاصطناعي على المستوى العالمي، في ظل تفشي فيروس كورونا؛ بعض الشبان من مدينة كوباني أقصى شمالي سوريا، إلى إيجاد حلولٍ بديلة وتصنيع هذه الأجهزة محلياً، وبمعداتٍ بسيطة.

حيث نجح الشاب جنكين يوسف مع اثنين من زملائه وهما أنور مصطفى وعلي مسلم وهما ميكانيكيين، في ابتكار نموذجين مختلفين من أجهزة التنفس الاصطناعي وبتكلفةٍ قليلة.

ويقول جنكين لوكالتنا إن الغاية هي توفير كميات من تلك الأجهزة كتدابير احترازية للوقوف في وجه الفيروس الذي ينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.

وستعمل هيئة الصحة في إقليم الفرات على تجربة النموذجين ليتم الاعتماد على النسخة المعدلة النهائية، بعد التحقق من نجاح آلية عملهما.

يضيف جنكين أنهم استغرقوا أسبوعاً واحداً في الوصول إلى ابتكار الجهازين، مشيراً إلى أنهم بحثوا في التجارب التي حققت نجاحاً في عدد من البلدان المجاورة في هذا المجال.

وعلى الرغم من عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، إلا أن هيئة الصحة اتخذت بالتنسيق مع بلديات الشعب كافة التدابير الوقائية منعاً لظهور الفيروس، إلى جانب قرار الإدارة الذاتية بإغلاق المعابر الحدودية وفرض حظرٍ للتجوال.

كما أعلنت هيئة الصحة في إقليم الفرات في وقت سابق؛ عن تجهيز مركز لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، ومركزين للحجر الصحي في حال ظهور أعراض الفيروس على المصابين التي تنعدم حتى اللحظة، فيما تواجه مناطق شمال وشرق سوريا نقصاً كبيراً في أجهزة التنفس الاصطناعي على غرار أغلب بلدان العالم.

(ز س- د أ/ ج)

ANHA