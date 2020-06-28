أخطار مخلفات الحرب.. فعالية توعوية لأطفال بلدة الباغوز

تحت عنوان "بكرا أحلى"، نظم مجموعة من شبيبة بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي فعالية توعوية، بهدف توعية الأطفال لأخطار مخلفات الحروب، وعدم اللعب بالأجسام الغريبة التي تصادفهم، وذلك بالتنسيق مع مجلس بلدة الباغوز.

وحضر الفعالية إلى جانب الأطفال العشراتُ من الأهالي وأعضاء من مجلس بلدة الباغوز.

بدأت الفعالية بشرحٍ عن الأجسام الغريبة التي ربما تشكل خطراً على حياة الأطفال، من خلال لوحات توعوية معبرة للأطفال، كلغم أرضي مزروع، وجسم مغطى بقماش، ولعبة صغيرة قد تكون ملغمة، ثم قدّم فريق المتطوعين عرضًا مسرحيًا يوضح كيفية التعامل مع الأجسام الغريبة، إلى جانب أهمية المدرسة وحب التعلم.

وفي نهاية الفعالية وُزعت الهدايا على الأطفال، وتضمنت ألعابًا وبروشورات توعوية.

(ع م)

ANHA