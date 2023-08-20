أكبر صالة رياضية في شمال وشرق سوريا ستحتضن اللاعبين قريباً

في نهاية عام 2022، بدأ مكتب المنشآت في المجلس الرياضي في إقليم الجزيرة، بأعمال صيانة الصالة الرياضية في مدينة قامشلو، والتي تعد أكبر صالة رياضية مغلقة في شمال وشرق سوريا.

وخرجت الصالة الرياضية الخارجية عن الخدمة نتيجة الظروف الجوية وعدم صيانتها لسنوات طويلة.

تقع الصالة في حي الآشورية بقامشلو، وتعد الأكبر بين الصالات الخمسة الموجودة في المنطقة، (في بلدة رميلان ومدينة ديرك وناحيتي تربه سبيه وعامودا)، وتبلغ مساحة الصالة 50 متراً طولاً و30 عرضاً.

وحسب مدير مكتب المنشأة الرياضية في المجلس الرياضي مهند الأحمد، فإن عملية الصيانة كانت على مرحلتين، الأولى مرحلة ترميم السقف والثانية صيانة الأرضية.

وأنهت الورش العاملة إلى الآن العمل في السقف وصيانة المدرجات وتجهيز المرافق والجدران، حيث جهزت منصة الجماهير والمدرجات بـ 200 كرسي، وسقف الصالة بـ 30 لوح إنارة، وتجري الآن أعمال المراحل الأخيرة من الأرضية، ويتم تجهيزها بمادة (ترتان المطاطية وهي نوع من الأرضيات المرنة والمتينة)، والمواد المستخدمة ذات مواصفات عالمية.

وحول معايير ومواصفات المواد المستخدمة في عملية التجهيز والصيانة، يؤكد أحمد محمي المدير المشرف على تنفيذ أرضية الملعب، إن كافة المواد المستخدمة ذات جودة ومواصفات عالمية.

سيحتضن رياضات عديدة

من جهة أخرى، أشار الأحمد إلى أهمية افتتاحها، وقال: "ستشكل إضافة نوعية في مجال الرياضة في إقليم الجزيرة وشمال وشرق سوريا، نظراً لقدرتها على استضافة فعاليات وبطولات رياضية متنوعة ككرة الطائرة والسلة والطاولة والكثير من الألعاب الفردية، بالإضافة إلى أن أبوابها ستكون مفتوحة أمام الأندية والرياضيين والرياضيات للتمرين فيها".

أيام قليلة تفصلنا عن الافتتاح

فيما أكد أن العمل جارٍ على قدم وساق لإنهائها في أقرب وقت، خاتماً حديثه: "نبارك اللاعبين واللاعبات بتجهيز هكذا صرح رياضي، ونؤكد أنها ستكون في الخدمة ضمن شهر آب الجاري.

وتستمر جهود المجلس الرياضي لتطوير الواقع الرياضي، حيث سيباشر في الأيام المقبلة إنشاء ملعبين معشبين مفتوحين في مدينة قامشلو بدعم من منظمات المجتمع المدني، أحدهما في ملعب هيثم كجو شرقي المدينة، والآخر في ملعب شهداء 12 آذار في حي السياحي.

(سـ)

ANHA