أكاديميون: الديمقراطية التي طرحها القائد هي الحل الوحيد لأزمات الشرق الاوسط

تواصل الدولة التركية فرض العزلة على القائد عبداالله أوجلان في جزيرة إمرالي، وتستمر بسياساتها المنافية للقوانين الدولية. فيما تدعو فعاليات سياسية وأكاديمية واجتماعية إلى كسر حاجز صمتها، والمطالبة بتحقيق العدالة، وتطبيق المواثيق الدولية الخاصة بالسجون.

الإدارية في أكاديمية أوجلان، عدالة عمر، قالت إن العزلة التي تفرضها الدولة التركية على القائد أوجلان هي جزء من استراتيجية الدولة التركية التي تهدف دائماً إلى إبادة وإنهاء أي وجود للشعب الكردي، وتابعت بالقول "على الرغم من تشديد العزلة على القائد، إلا أن فكره وفلسفته انتشرا في جميع أنحاء العالم، القائد بفلسفته والشعب الكردي بنضاله أفشلا العزلة".

ونوّهت عدالة إلى أن القائد عبدالله أوجلان وضع الكثير من الخطط حول الشرق الأوسط، لذلك تقوم الدولة التركية بتشديد العزلة على القائد أوجلان خوفاً من أفكاره وفلسفته.

وأضافت: "الدولة التركية تعلم أنها لن تستطيع منع الشعب الكردي من فلسفة القائد، لهذا تشن هجمات على مناطق شمال وشرق سوريا التي تأسست وانتصرت بفكره، كما تصعّد هجماتها على مناطق جنوب كردستان لكسر إرادة الشعب الكردي".

وقالت عدالة عمر "إن نظام الإدارة الذاتية الديمقراطية وثورة روج آفا هي نتائج لفكر القائد عبدالله أوجلان، لذلك نرى أن الدولة التركية تعمل من أجل إفشال هذا النظام الذي بني في شمال وشرق سوريا".

وأكدت عدالة في ختام حديثها، أن الدولة التركية ستفشل أمام فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان: "لأن هناك الملايين من العالم من مختلف الجنسيات والأديان يسيرون على فكر وفلسفة القائد أوجلان وسيبقى الشعب الكردي يناضل ويعمل حتى تحرير القائد والعيش معه بسلام".

ومن جانبه قال العضو في أكاديمية الشهيدة برجم في ناحية الدرباسية، أحمد سليمان، إن الدولة التركية تعمل بشتى الوسائل إلى تطويق فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان ووضعه في إطار ضيق "بخلق عوائق أمام هذه الفكر، مثل شن الهجمات العسكرية وتشديد العزلة بهدف منع وصول تعليمات القائد".

وأضاف سليمان "بالمقابل الشعب الكردي وباقي المكونات التي تعيش في أجزاء كردستان ينظمون أنفسهم على أساس فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان، والذي يعتبر الطريق الأمثل لحل قضايا الشرق الأوسط".

وأشار سليمان إلى تطور فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان وانتشاره في جميع أنحاء العالم وتطبيقه كنموذج في شمال شرق وسوريا "النماذج الديمقراطية التي طرحها القائد هي الأفضل لشعوب العالم كبديل للدولة القوموية التي لم تجلب سوى الحرب والويلات".

ونوّه سليمان إلى أن الدول الرأسمالية تحارب دائماً الأفكار الديمقراطية التي تعرف الشعوب بحقوقها كونها تشكل خطراً وتهديداً لانهيار هذه القوى".

ورأى سليمان أن على الشعوب التي ترى في فكر وفلسفة القائد خلاصاً من الهيمنة الرأسمالية أن تبرز موقفها من العزلة على القائد للمجتمع الدولي وبيان أن هذه الفلسفة هي لجميع الشعوب.

(أح/ك)

ANHA