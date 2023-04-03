أكاديمية قوات حماية المجتمع في حلب تفتتح أبوابها

تم افتتاح أكاديمية تحمل اسم الشهيد ريدور من قبل قوات حماية المجتمع - حلب في السكن الشبابي بحي الشيخ مقصود بهدف تدريب أعضاء، بحضور أعضاء من المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية والمجالس والكومينات.

بدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في قوات حماية المجتمع نسرين شيخو كلمة، استهلّتها بالترحيب بالحضور وقالت "نعلم أن هذا الشهر هو شهر مبارك علينا، ولهذا السبب نبارك القائد عبد الله أوجلان والقوات العسكرية وعوائل الشهداء بافتتاح هذه الأكاديمية".

وأكدت نسرين "قال القائد عبد الله أوجلان، إنني أدلكم على طريق الحرية عبر التدريب، وهذا الفكر الذي استلهمناه منه، فكر مشروع الأمة الديمقراطية، سنقدمه عن طريق التدريب، وقد افتتحنا هذه الأكاديمية لندرّب أعضاءنا في قوات حماية المجتمع".

وعاهدت نسرين القائد عبد الله أوجلان وجميع شهداء الحرية بجعل أكاديمية الشهيد ريدور أكاديمية للتدريب على مشروع الأمة الديمقراطية والفكر الحر.

بدورها، قالت أم الشهيد حسين شيخو الاسم الحركي ريدور، حنانة نصرو، مباركة بافتتاح الأكاديمية "بالتأكيد لن تذهب دماء أبنائنا سدى، وإننا نعدهم بأننا سنسير على خطاهم، أنني سعيدة جداً بهذه الأكاديمية التي سميت باسم الشهيد ريدور".

ثمّ قصت أم الشهيد ريدور، شريط الافتتاح.

(ل م)

ANHA