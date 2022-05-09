أكاديمية جنولوجي ومؤتمر ستار يستذكران الشهيدة مالدا كوسا

أقيمت مراسم الاستذكار في قرية شرجي الواقعة بمدينة الحسكة، بحضور ذوي الشهيدة مالدا، والعشرات من عضوات أكاديمية جنولوجي ومؤتمر ستار.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً للشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، ريما عيسى، استذكرت فيها "الرفيقة مالدا في ذكرى استشهادها الثالثة بكل فخر واعتزاز"، وقالت "كانت الشهيدة الأولى في أكاديمية جنولوجي في شمال وشرق سوريا".

وأضافت ريما عيسى "الرفيقة مالدا بالرغم من صغر سنها لكنها استطاعت بالحب والكدح والعطاء أن تكون رمزاً في وجه الاعتداءات، وحاولت أن تطور من أسلوب حياة المرأة".

ريما عيسى أكدت "لا أحد يستطيع كسر عزيمة وإرادة المرأة الكردية والعربية وغيرهن من النساء في شمال وشرق سوريا".

من جانبها، قالت عضوة مجلس عوائل الشهداء، فاطمة حسين، "نستذكر الشهيدة مالدا التي انضمت إلى قافلة الشهداء الأبرار، والتي تابعت مسيرة الشهيدة زيلان، فيان وبريتان شهيدات الحرية والدفاع المقدس".

وطالبت مكونات شمال وشرق سوريا بالدفاع عن المنطقة في وجه الأعداء والوقوف مع قوات الكريلا بجبال كردستان.

اختتمت مراسم الاستذكار، بتقديم درع تذكاري يحمل صورة الشهيدة "مالدا كوسا" إلى أكاديمية جنولوجي.

الجدير ذكره أن الشهيدة مالدا استشهدت عام 2019، على الطريق الواصل بين الحسكة وناحية الهول، وذلك إثر استهداف سيارتها بعبوة ناسفة، حيث كانت ذاهبة لإلقاء محاضرة عن علم المرأة في أحد المراكز.

(كروب/ي م)

ANHA