أكاديمية جنولوجي تستذكر الشهيدة مالدا

وجاء في بيان كتابي لأكاديمية جنولوجي في شمال وشرق سوريا بهذه المناسبة:

" نستذكر الرفيقة مالدا في ذكرى استشهادها الأولى بكل حب واحترام، الشهيدة الأولى في أكاديمية جنولوجي في شمال وشرق سوريا، التي وضعت اللبنات الأولى لمركز بحوث جنولوجي في مقاطعة الحسكة.

القوى المحتلة حاولت على الدوام التعدي على نمط الحياة التي تخلقها المرأة بالحب والكدح والعطاء، لكن الرفيقة مالدا تحولت إلى رمز في وجه تلك الاعتداءات، وساهمت في تطوير نمط الحياة الحرة للمرأة، لقد منحت بجهودها معنى جديداً لجنولوجي".

وتابع البيان " اتخذت الشهيدة مالدا من فهم مقاومة المرأة عملاً مقدساً لها، لأن المرأة تمكنت عبر مقاومتها من هزيمة هجمات داعش والمفاهيم السلطوية والدولتية".

وفي ختام بيانها، عاهدت أكاديمية جنولوجي على مواصلة النضال من أجل تحرير النساء في كردستان والشرق الأوسط.

(م)

ANHA