حضر حفل توقيع كتاب "الأسس التاريخية والمستقبلية لثورة المرأة" عدد من الشخصيات السياسية وعضوات وأعضاء من المؤسسات المدنية في مدينة كوباني، وذلك في مركز باقي خدو للثقافة والفن.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت، تلاه عرض سنفزيون خاص عن حياة المرأة وثورتها خلال مختلف الحقب التاريخية.

وكتاب "الأسس التاريخية والمستقبلية لثورة المرأة" يقع في (613) صفحة باللغة الكردية، ويعتبر أحد أهم أعمال أكاديمية جنولوجي شمال وشرق سوريا.

من جانبها، شاركت عضوة أكاديمية جنولوجي، شرفين نودم، مع الحضور فحوى الكتاب وما تناوله.

ويتمحور الكتاب حول أهمية تحرر المرأة في الشرق الأوسط، وكيفية تحريرها من السلطة الذكورية، والآلية التي قادت بها المرأة الثورات عبر العصور، وكيف كان لتلك الثورات وانتصاراتها دور في تغيير مجرى الحياة للبشرية.

كما تضمن تشكل الجذور التاريخية للبشرية على يد المرأة، وكيف استطاعت أن تؤدي دوراً محورياً في بناء الحضارة، وعن التعايش المشترك بين مكونات الشعوب ودوره في إحياء السلام في المنطقة، وكيف انقلب الحال وظُلمت بعض المكونات كالإيزيديين وطمست هويتها.

ولفت كتاب "الأسس التاريخية والمستقبلية لثورة المرأة" النظر إلى الدور الذي منحه القائد عبد الله أوجلان للمرأة، ولماذا كان ينادي بكسر القيود المفروضة عليها، في مقولة كررها دائماً "بتحرر المرأة تتحرر الشعوب في العالم من الظلم والاستبداد".

ثم قدمت الفرقة الفنية لمركز باقي خدو للثقافة والفن عروضاً غنائية، ليختتم بعدها الحفل بتوزيع الكتاب على الحضور.

الجدير بالذكر أن كتاب "الأسس التاريخية والمستقبلية لثورة المرأة"، الصادر عن أكاديمية جنولوجي في الـ 21 كانون الأول/ ديسمبر من العام المنصرم، كان يتم إعداده منذ عام 2016، واستغرق كل هذا الوقت لجمع أكبر قدر ممكن من التجارب والبحوث وتقديمه بشكله الحالي للقراء.

هذا، وتسعى أكاديمية جنولوجي إلى تعريف الكتاب الصادر عنها حديثاً عبر تنظيم حفلات تواقيع في كل من قامشلو وحلب والشهباء، واليوم الثلاثاء في كوباني.

(ن ك/ي م)

ANHA