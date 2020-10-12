أكاديمية الشهيد إدريس محمد لقوى الأمن الداخلي في الرقة تخرج دورة جديدة

الدورة التي استمرت 20 يوماً، ضمت 111 عضواً من مختلف مناطق الرقة، خضع خلالها الأعضاء للتدريب الفكري والعسكري تحت إشراف أكاديميين ومدربين مختصين.

وحضر مراسم التخريج قيادات في قوى الأمن الداخلي ولجنة الداخلية في الرقة وإدارة أكاديمية الشهيد إدريس محمد في الرقة وإدارة أكاديمية الشهيد علي الملحم في ريف الطبقة الشرقي، وخلالها وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء قدم الخريجون عرضاً عسكرياً، لتلقى بعده عدة كلمات.

الكلمات التي ألقاها كل من الإداري في لجنة الداخلية بالرقة حسن طعمة، وإداري أكاديمية الشهيد إدريس محمد خلف الدرويش، أشادت بالدور الكبير لقوى الأمن الداخلي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدين أن درب الشهداء هو درب الحرية وعلى الجميع السير على هذا الدرب.

بعدها أدى الأعضاء الخريجون القَسَمَ أمام الحضور، وعاهدوا بالسير على درب الشهداء في سبيل الدفاع عن مناطق شمال وشرق سوريا.

(أع/ م)

ANHA