أكاديمية الشهيد دجوار عفرين تنهي دورتها الخامسة بالجلبية

وخرّجت أكاديمية الشهيد دجوار عفرين اليوم، دورة عسكرية جديدة هي الخامسة لها، وخضع لها 90 مقاتلًا من المنضمين الجدد لقوات سورية الديمقراطية.

واستمرت الدورة لـ 60 يومًا، تلقى فيها الخاضعون للدورة من خلالها دروسًا سياسية وعسكرية.

وحضر المراسم العشرات من القياديين والقياديات في صفوف قوات سوريا الديمقراطية وقوات الانضباط العسكري.

وبدأت المراسم بتحية الشهداء، تلاها تأدية المتخرجين القسم العسكري، ثم ألقى القيادي في مجلس تل أبيض العسكري أردال كري سبي كلمة بارك فيها للمتخرجين إنهاء تدريباتهم العسكرية، مطالبًا إياهم بتطبيق ما تعلموه خلال الدورة في حياتهم العسكرية.

وشدد أردال على ضرورة التكاتف والتصدي لمؤامرات المحتل التي تحاك ضد مناطقنا والهادفة إلى نهب مكتسبات الشهداء التي حققوها لنا بدمائهم لينعم أهلهم بالعيش بحرية وسلام.

وانتهت المراسم بتقديم المتخرجين عرضًا عسكريًّا من الفنون التي تعلموها خلال الدورة.

(ج)

ANHA