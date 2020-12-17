نظّمت اكاديمية الشهيد بروسك في ناحية الشدادي في مقاطعة الحسكة، مراسم تخريج دورة "الشهيد مظلوم حريري" والتي التحق بها مئة مقاتل، واستمرت لـ 45 يوم.

المراسم بدأت بعرض عسكري، قدّمه المشاركون في الدورة، ومن ثم ألقى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية ،صايل الزوبع، كلمةً هنّأ فيها المتخرّجين من الدورة، وأكّد على أهمية تطبيق ما تعلّموه من دروس فكرية وعسكرية، للمساهمة في حفظ الأمن وحماية الأهالي وصون ممتلكاتهم، بما ينسجم ضمن الواجب الأخلاقي للفرد العسكري.

وأضاف "الزوبع "على العسكريين تحمّل كافّة مسؤولياتهم للدفاع عن الأرض والعرض، خصوصاً أنّ مناطقنا تتعرّض لهجمات شرسة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي".

كما ألقى شقيق الشهيد "مظلوم حريري" إبراهيم الدخيل كلمةً خلال المراسم، حثّ فيها المقاتلين على السير على خُطا الشهداء، وبارك للمقاتلين انتهاء دورتهم.

وانتهت مراسم التخريج بأداء القسم العسكري من قبل الملتحقين بالدورة، والشعارات التي تمجّد الشهداء، وتحيّي مقاومة قسد والشعب.

(ب ا/د ج)

ANHA