كانت هيئة الصحة في روج آفا قد افتتحت أكاديمية الصحة بتاريخ 4 أيار 2017 في ناحية سري كانيه في مقاطعة الحسكة في إقليم الجزيرة بهدف إعداد كادر طبي وتمريضي متمرس بشكل أكاديمي لسد احتياجات المشافي والمراكز الصحية، وبتاريخ 7 أيلول 2018 افتتحت هيئة الصحة مبنى للأكاديمية في قرية هيمو غربي مدينة قامشلو، والتي باتت تضم اختصاصات طبية مختلفة كالجراحة والصيدلة والتمريض.

من أكاديمية إلى كلية للطب

وبهدف تطوير الواقع الصحي في المنطقة وتخريج كوادر طبية يتقنون المهنة وفق المعايير الدولية والعلمية، جرت نقاشات مطولة بين الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وإدارة جامعة روج آفا، ليتم في النهاية اتخاذ قرار مشترك بتحويل أكاديمية الصحة التابعة لهيئة الصحة إلى كلية للطب تكون تابعة لجامعة روج آفا، وذلك بحسب ما صرحت بها الرئيسة المشتركة لجامعة روج آفا روهان مصطفى لوكالتنا.

وأشارت روهان مصطفى إلى أن سبب اتخاذ هذا القرار هو أن أكاديمية الصحة وخلال الأعوام الفائتة خطت خطوات جيدة، وأنجزت أعمالا إيجابية في مجال تطوير الواقع الصحي، وتأمين الكوادر الطبية والممرضين، وقالت :"استطاعت أن تكون أساسا نعتمد عليه في أن تكون قاعدة لتحويلها إلى كلية للطب قادرة على تخريج أطباء يتلقون الدروس والتدريبات العلمية والعملية وفق المعايير العالمية والدولية لمهنة الطب".

استكمال التحضيرات

وأشارت روهان إلى أنه وبعد اتخاذ القرار، بدأت الجامعة العمل على وضع نظام جامعي رسمي لكلية الطب، من حيث أعوام وساعات التدريس وتأمين الكوادر التدريسية من الداخل والخارج، ووضع شروط قبول الطلبة فيها في مفاضلات العام الدراسي القادم 2020- 2021".

ونوهت أنه ومن ضمن الإجراءات التي عملت عليها إدارة الجامعة انتخاب رئاسة مشتركة للكلية الجديدة، وتشكيل لجنة لوضع المواد الأساسية، وآلية التدريس في الكلية، بالإضافة إلى العمل على تأمين كادر تدريسي متمكن في كافة الاختصاصات الطبية من داخل روج آفا وسوريا والخارج.

وأكدت روهان أن أعوام الدراسة في كلية الطب في جامعة روج آفا ستكون 6 أعوام دراسية، بدلاً من 4 أعوام كما كان في السابق في أكاديمية الصحة.

طلبة الأكاديمية سيكملون دراستهم السابقة

أما عن وضع الطلبة الذين لم يتخرجوا بعد من أكاديمية الصحة ، فقد أشارت روهان مصطفى إلى أنهم لن يتأثروا بالقرار الجديد، حيث أن الدورات التدريبية ستُستكمل على أساس الأكاديمية حتى يتخرجوا منها، وقد يكون هناك زيادة في عدد ساعات الدوام، وإضافة مواد جديدة لتلك الدورات لإغناء خبراتهم وتجاربهم العلمية والطبية.

نقاشات مستمرة لافتتاح قسم للتمريض

وكشفت روهان مصطفى أن نقاشاتهم مستمرة بصدد إمكانية افتتاح قسم للتمريض في أكاديمية الطب، والذي سيكون بداية، لتحويله فيما بعد إلى معهد للتمريض في جامعة روج آفا.

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ANHA