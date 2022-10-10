أكاديمية المجتمع الديمقراطي تدين المؤامرة الدولية بحق القائد أوجلان

أدلت أكاديمية المجتمع الديمقراطي، ببيان من أمام مركزها الكائن في حي الصالحية بمدينة الحسكة، تنديداً بالذكرى الـ 24 للمؤامرة الدولية على القائد أوجلان، والذكرى السنوية الثالثة للهجوم على منطقة سري كانيه ومقاطعة كري سبي.

قرئ البيان من قبل عضو في لجنة التدريب في أكاديمية المجتمع الديمقراطي عبدو رحمو، بحضور أعضاء الأكاديمية، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان.

استنكر البيان في مستهله المؤامرة الدولية بحق القائد والتي انطلقت في 9 تشرين الأول 1998، ولفت إلى نظام العزلة المشددة المفروضة عليه، وقال "يفرضون جميع الإجراءات التعسفية بحقه، ويمنعونه من ممارسة أبسط حقوقه".

وتابع البيان "تركيا لم تكتف باعتقال القائد فقط لإبادة الشعب الكردي، بل صعّدت من حدة هجماتها على مناطقنا، إلى جانب هجماتها المستمرة على حركة التحرر الكردستانية وتستهدف المناضلين الكرد والمقاومين والساعين للحرية".

كما أدان البيان اغتيال الناشطة الأكاديمية والمحررة في مجلة جنولوجي ناكهان أكارسال، ولفت أن هدف القتلة هو "إبادة الكرد وقضية المرأة بالدرجة الأولى".

وفي ختامه طالب البيان لجنة مناهضة التعذيب بالتدخل ووضع حد للعزلة، وقال "ننادي جميع المنظمات الإنسانية والحقوقيين ولجنة مناهضة التعذيب بوضع حد للعزلة"، ودعا "أبناء الشعب الكردي لتصعيد نضالهم حتى نيل الحرية الجسدية للقائد".

)س س/ م ح(

ANHA