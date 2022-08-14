أكاديمية المجتمع الديمقراطي تدعو لفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا- تم التحديث

أدلت أكاديمية المجتمع الديمقراطي لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، ببيان إلى الرأي العام، قرئ أمام مركز أكاديمية الشهيد سعود في ناحية عامودا من قبل العضوين إبراهيم أسعد وعبد السلام الجاسم، باللغتين الكردية والعربية على التوالي.

جاء في مستهل البيان: "كما هو معروف من بعد هزيمة داعش وإفشال مخططات القوى المتطرفة وحلفائها في سوريا وخاصة في شمال وشرق سوريا، ففي ذات الوقت كانت دولة الاحتلال التركي قد احتلت بعضاً من المناطق التي تقع على حدودها؛ انتهجت تدريجياً وبشكل واضح سياسة الهجوم على الشمال السوري، بدءاً من عفرين إلى تل أبيض وسري كانيه. لم تحتل هذه المناطق فحسب؛ بل مارست سياسة التغيير الديموغرافي والإبادة الجماعية. لم تكفِ كل هذه الممارسات لتحقيق مآربها وأهدافها.

هددت دولة الاحتلال التركي مرة أخرى بشن هجوم على مناطق شمال وشرق سوريا. بأيدي مرتزقتها وجواسيسها؛ تريد الاستيلاء على مناطقنا كـ ذئب دموي".

ودعت أكاديمية المجتمع الديمقراطي الرأي العام والقوى الدولية إلى وقف وحشية الدولة التركية وعدم السماح بـ تكرار المجازر التي ارتكبتها في تاريخها.

وذكّرت في بيانها بأن "المذابح تُرتَكَبْ ضد الشعوب يومياً، بدءاً من عفرين إلى آخر مجزرة ارتُكبَتْ في زاخو بحق المواطنين العراقيين، والتي استهدفت المدنيين من نساء وأطفال".

وأضاف البيان "بصفتنا أكاديميين وأعضاء في أكاديمية المجتمع الديمقراطي في مجتمعنا لمواجهة هذه الهجمات نقف بجانب قواتنا الدفاعية من: قوات سوريا الديمقراطية (HSD)، وحدات حماية الشعب (YPG)، وحدات حماية المرأة (YPJ) وقوات حماية المجتمع (HPC) في خندقٍ واحد، إننا نقف معهم قلباً وقالباً؛ يداً واحدة ضد هذه الوحشية ولن نغادر مناطقنا وأراضينا".

وأكد على أهمية حرب الشعب الثورية في ظل الهجمات الوحشية لدولة الاحتلال التركي، وقال "بـروح شهداء الحرية الذين سقوا أرضنا بدمائهم الزكية ورائحتهم النقية الصافية والساطعة المشرقة، لن نترك ونغادر أرض آبائنا وأجدادنا، لن نتخلى عن الأرض التي رويت بدماء الشهداء، ضمان حياتنا هي الحرب الشعبية الثورية".

دعا البيان إلى "فرض حظر جوي في شمال وشرق سوريا، وندعو المنظمات الحقوقية والدولية لوقف هذه المجازر، خاصة المسيّرات التركية التي تكشف مدى خطورة ووحشية عنصرية الدولة التركية".

كما نوه البيان مختتماً بالقول: "المجتمع بأطفاله ونسائه يتعرضون للعنف والإرهاب، هذا ما يعيشه مجتمعنا يومياً. إن هذه الوحشية غير مقبولة، وإننا لن ننحني ولن نركع للاحتلال، ولن نتوقف عن المقاومة. يعيش المدنيون رعب الاحتلال كل يوم بسبب قصف المناطق التي فيها قرى ومنازل وممتلكات الشعب. يعيش الأطفال في خوف ووحشية القتل من المسيّرات التركية، وهذه لوحدها تعتبر جرائم حرب، لأنها تستهدف المدنيين. وأخيراً نترحم على أرواح شهدائنا ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا".

(س ب/ س ر)

ANHA