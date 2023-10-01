أكاديميّة الجنولوجيا تستذكر الشهيدة ناكهان آكارسال بسلسلة فعاليات

وتعرّضت عضوة مركز أبحاث الجنولوجيا، ناكهان آكارسال للاغتيال على يد استخبارات دولة الاحتلال التركي في الرابع من تشرين الأول عام 2022، حيث تعرّضت لهجومٍ مسلّح في مدينة السليمانية في باشور كردستان.

وتنظّم أكاديمية الجنولوجيا في شمال وشرق سوريا بمناسبة الذكرى السنويّة الأولى لاستشهاد ناكهان آكارسال، بين الثاني والرابع من الشهر الجاري، سلسلةً من الفعاليات تحت عنوان " Rojên Jînerjî".

ستشمل الفعاليات 7 مدن

وبحسب خبر نشرته وكالة (Nûjînha)، ستشمل الفعاليات 7 مدن، وسيتمّ في الثاني من الشهر الجاري، الإدلاء ببيانٍ صحفيّ أمام مبنى الأمم المتحدة في قامشلو وتوجيه رسالة إلى الأمم المتحدة. كما سيتمّ سرد نبذة عن حياة ناكهان آكارسال وتقديم عرض بعنوان "أنا نيسان" وكذلك عروض شعريّة (دنكبيج، المرأة الكرديّة)، وستؤدّي فرقة ألفتريا مسرحيّة "Jin, jiyan, azadî"، فيما ستشهد مناطق؛ كوباني، الشهباء، الطبقة، منبج، حلب وديرك فعالياتٍ مماثلة.

افتتاح مكتبة في حلب إحياءً لذكراها

وسيتمّ في ذكرى اغتيال الشهيدة ناكهان آكارسال، افتتاح مكتبة باسمها في حلب.

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