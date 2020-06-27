أكاديميّان كرديّان يهديان جامعة روج آفا مجموعة من الكتب

وزار اليوم الأكاديميّان الكرديّان نبز صمد وخوندا مصطفى، ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مدينة السليمانية في جنوب كردستان.

واستُقبل الأكاديميّان من قبل نورشان حسين ممثلة الإدارة الذاتية وأعضاء الهيئة الإدارية سلافا سليمان وفتح الله حسيني وجميل رحمانو.

خلال اللقاء تمّ الحديث بشكل مستفيض عن أوضاع شمال وشرق سوريا فضلاً عن مناقشة الوضع في باشور كردستان وخطورة الهجمات الوحشية التركية على مناطق متفرّقة في باشور. وأهمية تظافر الجهود السياسية والدبلوماسية لردع العدوان التركي على جميع أجزاء كردستان، ومطامعها التوسّعية غير المنتهية.

في محور آخر من اللّقاء، تم تسليط الضوء على العملية التدريسية في جامعات ومعاهد روج آفا وإمكانية الاستفادة من الخدمات العلمية في باشور كردستان. وأبدى الأكاديميّان المساهمة في التدريس في جامعة روج آفا عبر خاصية (أون لاين).

وفي نهاية اللّقاء تمّ تسليم مجموعة من الكتب العلميّة إلى الممثّلية لإيصالها إلى جامعة روج آفا.

(ك)