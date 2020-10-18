أكاديمي تركي: الأعمال التجارية بين إسرائيل وتركيا لم تتأثر

وقال الأكاديمي التركي محمد إركان بأن التجارة مستقرة ونشطة بين البلدين، وأضاف: "لطالما كانت إسرائيل سوقًا جيدة لنا، حتى مع المشاكل السياسية، فإن الأعمال التجارية مستمرة ولم يتأثر العمل".

وأوضح إركان، لصحيفة "The Media Line": "نحن في عصر الاجتماعات الافتراضية ويجب أن تستمر الأعمال".

وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فإن صادرات تركيا إلى إسرائيل بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 3.2 مليار دولار.

وتطورت العلاقة التركية - الإسرائيلية بعد وصول حزب العدالة والتنمية لسدة الحكم في تركيا عام 2002.

وعلى الرغم من التصريحات التركية التي تهاجم فيها إسرائيل من حين إلى آخر إلا أن مستوى التبادل التجاري ارتفع إلى مرحلة غير مسبوقة.

(س ر)