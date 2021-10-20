أجواء إيجابية بين عون وهوكشتاين حول ترسيم حدود لبنان البحرية

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة والوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين، بحضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، وعرض معه مسار عملية التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية، والتوجهات المقبلة في هذا الملف.

ووصفت مصادر إعلامية لبنانية اللقاء مع هوكشتاين بـ "الإيجابية"، وأن الرئيس عون أكّد أهمية استمرار المفاوضات ودور هوكشتاين في هذا المجال.

هذا وسيواصل هوكشتاين اتصالاته مع الأطراف المعنية، ومع إسرائيل لمتابعة هذا الملف، ويكوّن تصوراً معيناً ليعرضه على الطرفين.

وتؤكّد المصادر أنّ لقاء أموس بالرؤساء الـ3 كان جيداً جداً، وسيتكرّر قريباً، لافتة إلى أنّ "الأميركيين لم يتركوا لبنان".

ويخوض لبنان نزاعًا مع إسرائيل، على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، حيث أعلنت بيروت في كانون الثاني/ يناير 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين لترسيم الحدود البحرية برعاية أممية وأمريكية، حيث عقدت جولات محادثات، آخرها في 4 مايو/ أيار الماضي.

وخلال المفاوضات، زاد لبنان مطلبه بخط يمتد إلى الجنوب أكثر، مما زاد المنطقة المتنازع عليها من نحو 860 كيلومتراً مربعاً إلى 2300 كيلومتر مربع، وهو ما ترفضه إسرائيل.

(ز غ)