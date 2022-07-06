اجتماعات سياسية في العراق.. والإطار ينفي ترشيح شخصيات معينة لرئاسة الحكومة المقبلة

استقبل الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني بمكتبه ببغداد.

وبحسب بيان لمكتب الخزعلي، فإنه “جرى خلال اللقاء مناقشة السبل والآليات الكفيلة والمناسبة للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة وكيفية تجاوز العقبات وتذليلها”.

وأضاف “كما استعرض الطرفان أهم الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها العراق حالياً وسبل علاجها”.

فيما استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، رئيس تحالف الفتح هادي العامري وبحثا تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وإكمال الاستحقاقات الدستورية.

إلى ذلك، رشح القيادي في تيار الحكمة بليغ أبو كلل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي لمنصب رئاسة الوزراء من جديد، وذلك بعد تداول ترشيح دولة القانون لنوري المالكي للمنصب المذكور.

وذكر ابو كلل في تدوينة: إن “الترشيح لرئاسة الوزراء حق لأي أحد، والقبول به أو رفضه حق لأي أحد”.

إلا أن الإطار التنسيقي نفى، اليوم الأربعاء، ترشيح شخصيات معينة لرئاسة الحكومة المقبلة.

يذكر أن الاوساط الإعلامية والصحفية ومواقع التواصل الافتراضي قد تداولت يوم أمس الثلاثاء اسم نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة خلفاً للحالي مصطفى الكاظمي”.

وقال مصدر داخل الإطار التنسيقي إن” الاجتماعات السياسية الحالية لقوى الإطار لم تناقش اسم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كمرشح لرئاسة الحكومة، وما يطرح من قبل السياسيين هو للاستهلاك الإعلامي”.

وكشف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه أن” الأيام القليلة بعد عيد الاضحى المبارك ستشهد الإعلان عن مرشح الإطار لتشكيل الحكومة الجديدة”، بحسب وكالة روج نيوز.

(ش ع)