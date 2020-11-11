اجتماعات سرت تنهي يومها الثاني بتشكيل لجنة للإشراف على خروج المرتزقة

وذكرت وسائل إعلام نقلاً عن عضو وفد الوفاق باللجنة، مختار النقاصة، قوله إن "أبرز ما تم مناقشته في جلسة اليوم هو سحب الأجانب ونزع الألغام والبدء بعودة القوات لمعسكراتها وفتح الطريق الساحلي".

وأضاف أن مقر الاجتماعات (مجمع قاعات واغادوغو) توجد به قوة تأمين فقط لا غير. وأوضح أنه تم تشكيل اللجان المسؤولة عن الإشراف على خروج المرتزقة، لافتاً إلى أنها مجتمعة لوضع خطة التنفيذ.

وكانت شبكة العربية أفادت بأن الجولة السادسة، التي انطلقت الثلاثاء، تبحث عددًا من الملفات الأمنية والعسكرية وبينها وقف إطلاق النار الكامل بحسب ما ينص اتفاق جنيف وغدامس.

وتناقش اللجنة ملفات بينها سحب وتفكيك المجموعات المسلحة من خطوط التماس قرب مدينتي سرت ومصراتة إلى ما بعد منطقة بوقرين.

كما تناقش الاجتماعات خروج العناصر الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتشكيل الغرفتين الأمنيتين لتطبيق وقف إطلاق النار بالكامل بحسب اتفاق جنيف وغدامس، وفتح الطرق والمعابر الرئيسية التي تربط بين المدن الليبية.

(ي ح)