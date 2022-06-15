اجتماعات لزوجات شيوخ العشائر والوجيهات في منبج

وعقد الاجتماعان في كل من مضافة الشيخ محمد صادق العصيدي وحسن كوهات في خط الحية شرقي المدينة, بحضور رئيسة حزب سوريا المستقبل في منبج عذاب عبود والناطقة الرسمية لمجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل ابتسام عبد القادر وعضوات حزب سوريا المستقبل في المدينة والريف, بالإضافة إلى حضور زوجات شيوخ العشائر والوجيهات.

وبدأ الاجتماعان بالوقوف دقيقة صمت, من ثم شرحت رئيسة حزب سوريا المستقبل في منبج عذاب عبود آخر المستجدات السياسية في المنطقة قائلةً:" المنطقة تشهد تهديدات تركية ويجب على الجميع أن يكونوا على أهبة الاستعداد لها, ونأخذ هذه التهديدات على محمل الجد ونتصدى لها , ونكون مع قواتنا العسكرية صفاً واحداً".

وأضافت عذاب بأن " الدولة التركية تهدد المنطقة لكي توسع من رقعة احتلالها, واحتلال المزيد من الأراضي السورية وكشعب وأهالي يجب أن نتصدى لهذه المؤامرات الخبيثة على أرضنا وشعبنا".

وأكدت عذاب بأنه" يجب أن تكون المرأة على إدراك تام بأن الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون إرادتها الحرة لإضعافها وكسرها, لكي لا تستطيع النضال والمقاومة".

ومن ثم تحدثت الناطقة الرسمية لمجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل ابتسام عبد القادر عن دور المرأة في مواجهة التهديدات التركية، وأضافت: " الدولة التركية تستهدف تلاحم وتكاتف أبناء المنطقة لذلك تكرر تهديداتها ".

وقالت: " بتكاتف كافة المكونات والأطياف سوف نقف صفاً واحداً ضد التهديدات والهجمات التركية على المنطقة, ولا نسمح للاحتلال التركي بالتوسع على أرضنا التي حررناها بدماء أبنائنا الشهداء".

وفي ختام الاجتماعين درات نقاشات بين الحاضرات حول ضرورة وجود آلية لمواجهة التهديدات التركية والحفاظ على مكتسبات الشهداء وصونها, وأن تكون المرأة دائماً في الخط الأول في الدفاع عن أرضها وكرامتها.

هذا وتستمر نشاطات مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل لغاية 15 تموز المقبل.

(س ع/ك)

ANHA