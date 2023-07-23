اجتماعات لمناقشة الواقع الخدمي في نواحي مقاطعة قامشلو

الاجتماعات عُقدت بحضور أعضاء من المؤسسات المدنية والخدمية والسياسية والثقافية والتعليمية في كل من قاعة مركز هوري للثقافة والفن بعامودا، ومركز دجلة للثقافة والفن بديرك، وفي صالة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بجل آغا؛ لمناقشة أعمال البلديات خلال ثلاثة أشهر (نيسان وأيار وحزيران) والاستماع إلى مشاكل الأهالي ومقترحاتهم.

بدأت الاجتماعات بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته قراءة تقارير أعمال البلديات الثلاثة خلال الأشهر الثلاث، والتي تضمنت الوضع السياسي في العالم وشمال وشرق سوريا وسوريا بالأخص، ووضع الشعب في النواحي والقرى التابعة لها، والوضع التنظيمي والمشاريع المنفذة من قبل مكاتب البلديات، وبرنامج وخطط عملهم المستقبلية.

بعد الانتهاء من قراءة التقارير فُتح باب النقاش أمام الحاضرين الذين شاركوا شكاويهم بشأن المشاكل الخدمية التي تواجه أحياءهم مع ممثلي البلديات، والتي كانت أغلبها حول مشاكل الصرف الصحي وانقطاع المياه في فصل الصيف وعدم تنظيف الأحياء بشكل دوري، بالإضافة إلى تقديم بعض المقترحات لحل هذه المشاكل، منها المباشرة بصيانة جميع خطوط المياه وصرف الصحي ضمن الأحياء وإطلاق حملات نظافة بمشاركة الأهالي وتعبيد الطرق الفرعية.

بدورها، أكدت البلديات حل جميع المشاكل الخدمية المذكورة، حسب الإمكانات المتاحة.

(كروب/ف)

ANHA