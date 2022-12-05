اجتماعات جماهيرية في منبج لشرح آخر المستجدات السياسية في المنطقة

عقدت الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها بالتنسيق مع مجلس منبج العسكري وقوى الأمن الداخلي اجتماعات جماهيرية متفرقة، في مدينة منبج وأريافها، حضرها أعضاء الخطوط والمجالس والمؤسسات المدنية والأهالي.

وحضر الاجتماع الذي عقد في قاعة الثقافة والفن وسط المدينة، أهالي المدينة في الخط الشرقي، وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم شرح نائب الرئاسة المشتركة لحزب سوريا المستقبل، محمد بركل التطورات السياسية وما تتعرض له مناطق شمال شرق سوريا من هجمات دولة الاحتلال التركي، وأسباب هذه الهجمات والإعلان عن حالة الطوارئ، وكيفية التصدي لها من قبل الأهالي ضمن إطار حرب الشعب الثورية، وجاهزية القوات العسكرية في المنطقة، للتصدي لتهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي.

وقال محمد بركل بأنه "منذ ستة أشهر لا تزال تهديدات دولة الاحتلال التركي لشمال شرق سوريا مستمرة، ومع هجماتها الأخير قمنا بأخذ الحيطة والحذر وبدأنا باستعداداتنا لمواجهتها".

وأضاف: "لم تحصل تركيا على الضوء الأخضر، فافتعلت تفجير اسطنبول ليكون ذريعة لشن هجمات على شمال شرق سوريا".

وبيّن بركل "منذ 19 تشرين الثاني المنصرم قصف الاحتلال كافة القرى الحدودية في شمال شرق سوريا، بالطائرات الحربية والمسيّرة، واستهدف المدنيين والبنى التحتية وحقول النفط لمحاربة الشعب السوري، وقصف السجن الذي يحوي الآلاف من مرتزقة "داعش" بهدف إعادة إحياء داعش من جديد".

وأكد بركل "نحن لن نحرر مدينة منبج والمناطق المحررة في شمال شرق سوريا من حكومة دمشق، بل حررناها من أكبر تنظيم إرهابي وهو مرتزقة "داعش"، فالدولة التركية تقوم بمحاربة مشروع الأمة الديمقراطية المبني على فكر ونهج القائد أوجلان، حيث يعد هذا المشروع الأمثل في المنطقة، ولا يتوافق مع مصالح الدول المهيمنة لذلك تسعى لإفشاله".

وأضاف بركل "أبناء شمال شرق سوريا أصبحوا أكثر وعياً لما يدور في المنطقة، لذا علينا أن نتكاتف مع بعضنا، ونزيد من وتيرة نضالنا ومساندة قواتنا قوات سوريا الديمقراطية".

وفي الختام فتح باب النقاش أمام الحضور والديوان ليؤكدوا على استعدادهم وفق حرب الشعب الثورية، وتضامنهم مع قوات سوريا الديمقراطية للتصدي لهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة.

والجدير بالذكر أن الاجتماعات الجماهيرية ستستمر سبعة أيام على التوالي، لتكون كافة مكونات المنطقة على اطلاع بما يجري في المنطقة.

(ش س/د)

ANHA