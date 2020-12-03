اجتماعات غدامس الليبية بين توحيد البرلمان وإحداث تغييرات قد تطال حتى رئاسته

وأنهت مدينة غدامس استعداداتها لاحتضان جلسة موحدة للبرلمان الليبي تستهدف توحيد صفوفه، ومناقشة كل النقاط الخلافية العالقة، لكن نتائج هذه الجلسة مازالت غير مؤكدة، وإعلان نواب انسحابهم من المشاركة فيه.

وفي هذا السياق، كشف مصدر برلماني لشبكة العربية، عن وجود مساعٍ لتعطيل عقد هذه الجلسة وإفشالها، من طرف أشخاص قال إنهم أحسوا بالخطر على مناصبهم، بسبب وجود فئة من الأعضاء تدفع نحو إعادة هيكلة البرلمان وإحداث تغييرات على لجانه وحتى على رئاسته.

وتباينت وجهات نظر النواب المشاركين في اجتماع طنجة المغربية بشأن جدول أعمال الجلسة المرتقبة، فبينما يؤكد بعضهم أن الغرض هو إعادة توحيد البرلمان بجميع أعضائه، تحدّث آخرون عن أن هذه الجلسة ستدرس إحداث تغييرات على لجان المجلس البرلماني وحتى رئاسته، وهو ما يعني الإطاحة برئيسه عقيلة صالح.

ووصل أكثر من 150 نائب من البرلمان إلى مدينة غدامس قادمين من مدينة طنجة، للبدء في اللقاءات التشاورية تمهيدًا للجلسة العامة المرتقبة، يوم الإثنين القادم، لكن نوابًا آخرين قرروا عدم الذهاب إلى غدامس وعدم المشاركة في هذه الجلسة، بسبب مخاوف تلف جدول أعمال الجلسة وشكوك تحيط بأهدافها.

(ي م)