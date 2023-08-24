اجتماعات في حلب: لا عودة إلى عفرين حتى خروج الاحتلال ومرتزقته

يحاول المجلس الوطني ENKS الترويج بأن عفرين تعيش في أمان بوجود الاحتلال التركي ومرتزقته، الذين يرتكبون يومياً جرائم وحشية بحق من تبقى في عفرين المحتلة من سكانها الأصليين، واتباع سياسة التغيير الديمغرافي فيها.

المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، حمل على عاتقه فضح سياسات المتعاونين مع الاحتلال التركي .

المجلس وخلال سلسلة من الاجتماعات التي تعقد منذ 19 آب الجاري، في منازل المواطنين والتي يقطنها مهجرون من عفرين بالتنسيق مع حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار وبمشاركة أحزاب سياسة ومؤسسات مدنية، يحذر من العودة إلى عفرين بوجود الاحتلال التركي الذي يرتكب الجرائم بحق العائدين ويتعرضون للاختطاف والمطالبة بالفدية المالية من قبل المرتزقة.

بينما تتناول الاجتماعات والتي من المقرر أن ينعقد المزيد منها في الأيام القادمة، الحديث عن جرائم الاغتصاب والنهب والخطف وقطع وحرق الأشجار والاستيلاء على منازل أهالي عفرين .

بينما تتحدث أيضاً عن المقاومة التي ينتهجها مهجرو عفرين الذين يعانون بسبب الاحتلال التركي وسط تدهور الوضع الاقتصادي، بينما تتم الدعوة للتكاتف والتنظيم لدحر الاحتلال التركي ومرتزقته وأعوانه.

(ن ش/سـ)