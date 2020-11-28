اجتماعات المغرب تتفق على 7 بنود لحل الأزمة الليبية

وأكد المجتمعون على دعمهم لكافة اللقاءات الايجابية والبناءة، التي تستضيفها الدول الشقيقة والصديقة، من أجل تقريب وجهات النظر بين الاطراف الليبية، وتوصلوا إلى عدة بنود هي:

- ان المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي، والاتفاق على عقد جلسة التئام مجلس النواب بمدينة غدامس، مباشرة حال العودة، لإقرار كل ما من شأنه انهاء الانقسام بمجلس النواب وبما يمكنه من اداء استحقاقاته على أكمل وجه.

- العزم على المضي قدما نحو الوصول إلى انهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل اراضيها.

-الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الاعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي ونثمن ما تم انجازه عبر لجنة 5+5 من خطوات ايجابية

-الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق اطار دستوري وانهاء المرحلة الانتقالية في اقرب وقت ممكن، على أن لا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب

- التأكيد على ضرورة احترام الاعلان الدستوري وشرعية الاجسام المنبثقة عنه، وعلى اهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25- 28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الامن رقم CSR/2510 بشأن دور مجلس النواب وعدم خلق جسم موازي يساهم في ارباك المشهد

-نبذ خطاب الكراهية ودعوة كافة المنابر الاعلامية الى اعلاء خطاب التصالح والتسامح.

-الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الامنة للنازحين و المهجرين قصرا و جبر الضرر.

(أ ع)