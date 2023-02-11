اجتماعان منفصلان في قامشلو للحديث عن المؤامرة الدولية ضد القائد

ونظم الاجتماعان، من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي، بالتنسيق مع مؤتمر ستار، الأول حضره أعضاء وعضوات كومينات الحي الغربي، بمدينة قامشلو، ونظم الاجتماع الثاني في حي الكورنيش.

وبدأ الاجتماعان بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تناولا الحديث عن المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان ومسيرته النضالية ومقاومته.

وقرئ بيان من قبل نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس مدينة قامشلو، غفران كوكب.

وجاء في مستهل البيان: "ادحروا كل أشكال الخيانة والمؤامرة ، حرروا القائد عبد الله أوجلان جسدياً ، تسقط مؤامرة 15 شباط ، لنقاوم ضد الخيانة دفاعاً عن كرامتنا".

واستنكر البيان المؤامرة ، وتابع: "ونستنكر المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان حيث استهدفت الدول المتآمرة القائد لأنه يطالب بحرية ووحدة شعوب الشرق الأوسط وحق العيش الكريم".

وأضاف البيان "تسقط مؤامرة 15 شباط، المؤامرة الدولية وبخيانة كردية وبقيادة تركيا تآمروا على القائد، حيث غادر سوريا وتوجه إلى أوروبا. إن دولة الاحتلال التركي لن تتمكن بتشديد العزلة على القائد ومنع عائلته ومحاميه من زيارته من كسر إرادة الشعوب والقضاء على آمالها، إن القائد هو سجين سياسي والمعتقلون السياسيون لهم جهات حقوقية للدفاع عنهم ولكن منظمات حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعنيف لا تقوم بدورها في الدفاع عن القائد ".

وأشار البيان إلى أن المؤامرة " لم تنتهِ باعتقال القائد، واعتقاله يوم أسود في تاريخ الشرق الأوسط، وهي مستمرة باحتلال عفرين وكري سبي وسري كانيه "

وعاهد البيان على "المضي قدماً على نهج القائد وعلى خطا الشهداء".

ثم عرض سنفزيون عن المؤامرة الدولية التي حيكت بحق القائد عبد الله أوجلان.

ANHA