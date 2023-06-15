اجتماعان جماهيريان تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان

نظّم في ناحيتي الشدادي والهول بمقاطعة الحسكة اجتماعان جماهيريان لمناقشة العزلة المفروضة على القائد وقرار تمديد العقوبات الانضباطية التي فرضت عليه سلطات دولة الاحتلال التركي.

ففي ناحية الهول نُظٍّم الاجتماع من قبل حركة الشبيبة الثورية السورية في بلدة أم حجيرة التابعة لناحية الهول بمقاطعة الحسكة بمشاركة العشرات من الأهالي.

وأدير الاجتماع من قبل عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي مهيدي الدغيم، الذي استنكر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والإجراءات التعسفية التي تطبقها تركيا بحقه.

مناشداً كافة الأهالي بتصعيد نضالهم لفك العزلة على القائد عبد الله أوجلان وتوحيد جهودهم من أجل تحقيق حريته الجسدية.

كما نظّم اجتماع في ناحية الشدادي، انضم إليه العشرات من أهالي وأعضاء المؤسسات والأحزاب السياسية ووجهاء العشائر العربية.

وأدير الاجتماع من قبل الرئيس المشترك للجنة البلديات في مقاطعة الحسكة رستم بكر الذي تطرق إلى الانتهاكات التي ترتكبها تركيا بحق القائد عبد الله أوجلان، وأشار "تركيا تفرض عزلة مشددة على القائد حيث تمنع اللقاء به من قبل عائلته ومحاميه، وترى تركيا أنها بهذه العزلة ستستطيع منع أفكار القائد من الانتشار، إلا أنها تدرك أن القائد حوّل زنزانته في إمرالي إلى مدرسة لنشر الفكر الديمقراطي".

مؤكداً أن "جميع الأطروحات التي طرحها القائد عبد الله أوجلان هي الحل الأمثل لخروج الشرق الأوسط من أزمته".

واختتم الاجتماعان بترديد الشعارات التي تنادي بحرية القائد.

(كروب/ م ح)

ANHA