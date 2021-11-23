اجتماعان دوليان بشأن ليبيا اليوم وغدًا

وأوضح المجلس في بيان إنه سيستمع إلى إحاطة من المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنسودا مساء الثلاثاء، وسيستعرض تقريرها بشأن الوضع هناك.

ورجحت مصادر لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تتناول إحاطة بنسودا ترشّح نجل العقيد معمر القذافي، سيف الإسلام، في الانتخابات الرئاسية، إذ ما يزال الأخير مطلوبًا للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قدم سيف القذافي، أوراق ترشحه في مكتب الإدارة الانتخابية بمدينة سبها جنوب ليبيا، مرتديًا زي والده الشهير، العباءة والعمامة، اللتين كان يطل بهما.

وستخصص الجلسة الثانية، المقررة غدًا الأربعاء، لتلقي إحاطة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، التي سيلقيها مبعوث الأمين العام يان كوبيش، وسيتناول فيها ما جرى تنفيذه من مخرجات مؤتمر باريس الدولي الأخير، وأيضًا تطورات الوضع الليبي، والمستجدات بخصوص استكمال خريطة الطريق والانتخابات.

ويرى المحلل السياسي الليبي، محمد قشوط، أن هذا الحراك الدولي يأتي في إطار تعزيز الجهود لإجراء الانتخابات وفق خريطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ولفت قشوط إلى أن مجلس الأمن سبق ولوّح بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات، التي بدأت تدخل في مراحلها الحاسمة وصولًا إلى يوم الاقتراع في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ودعا المحلل السياسي مجلس النواب والقوى السياسية الوطنية من أحزاب وتيارات وتكتلات إلى تحضير قائمة بأسماء الذين يهددون يوميًّا بالقتال إذا أجريت العملية الانتخابية، وإحالتها عبر القنوات السياسية إلى مجلس الأمن.

وأغلقت مفوضية الانتخابات باب التقدم للترشح للرئاسة الاثنين، بعد تسجيل 98 شخصًا في القائمة الأولية، ستخضع أوراقهم لعمليات تدقيق وفحص، ثم مراجعة الطعون، وبعدها ستعلن القائمة النهائية.

(ش ع)