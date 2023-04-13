اجتماع يسلط الضوء على الواقع الصحي بدير الزور ويطرح الحلول

عقد مجلس حزب سوريا المستقبل، اليوم، اجتماعاً ببلدة محيميدة في ريف دير الزور الغربي، شارك فيه أعضاء مجلس الحزب بريف دير الزور الغربي، ولجنة الصحة بدير الزور، والمؤسسات المدنية وعدد من الأهالي.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في دير الزور، ثامر الشمري، كلمة رحب فيها بكافة الحضور، وأكد على ضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل مستمر لمناقشة كل القضايا في المنطقة ووضع حلول لها.

وأوضح الشمري: "الجانب الصحي مهم جداً ويجب تقديم الدعم اللازم والرعاية الصحية لأهالي المنطقة بشكل عام.

وخلال الاجتماع طالب المشاركون بضرورة تحسين الواقع الصحي في ريف دير الزور الغربي، ورفد المراكز الصحية بالأدوية بشكل أكبر ليتم تقديم الرعاية الصحية للأهالي بشكل جيد.

واختُتم الاجتماع بعدّة مقترحات سيتم العمل عليها خلال الأيام القادمة وهي:

* تفعيل الرقابة الدوائية بكل جوانبها من حيث الرقابة على الصيدليات والمشافي

* التعاون والتنسيق مع قوى الأمن الداخلي بما يخص موضوع مكافحة انتشار الأدوية المخدرة.

* استقطاب الكفاءات الطبية من خارج مناطق الإدارة الذاتية.

(ع ع/خ)

ANHA