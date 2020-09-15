اجتماع يجمع فايز السراج وحفتر في باريس يوم الخميس

وصرح مصدر عسكري في القيادة العامة للجيش الليبي، إن لقاء سيجمع بين قائد الجيش خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح، إضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، الخميس، في العاصمة باريس، لمناقشة آخر تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

وأضاف المصدر نفسه في تصريح لشبكة العربية، أن الاجتماعات ستكون تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة فرنسية من أعلى مستوى، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كما وشككت مواقع فرنسية في إمكانية حضور السراج لضغوط قد تمارسها تركيا على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

اللقاء يأتي تزامنًا مع حراك دولي وإقليمي قوّي ومتسارع لحل الأزمة الليبية، في أعقاب مفاوضات جمعت الأسبوع الماضي بين نواب من البرلمان الليبي وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة المغربية، وانتهت بالاتفاق على توزيع المناصب السيادية، ومشاورات أخرى بين الفريقين في سويسرا، حول إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتكوين حكومة وحدة وطنية.

(ي م)