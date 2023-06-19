اجتماع تركي-عراقي لاستئناف صادرات نفط باشور ينتهي بالفشل

ونقلت وكالة رويترز، في تقرير، عن مسؤولين عراقيين، قولهم إن “الاجتماع شهد مناقشة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي”.

وأضاف المسؤولان، إنه “بعد هذا الاجتماع، ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات من أجل استئناف صادرات النفط”.

وأشارا إلى أن “هناك مناقشات في جميع الجوانب التقنية المتعلقة بإعادة تشغيل صادرات النفط، وأن قراراً باستئناف التدفقات لن يحدث اليوم، من دون عقد المزيد من الاجتماعات”.

من جانبه، ذكر مسؤول نفطي آخر لـرويترز: أن “تركيا تريد التفاوض على حجم الأضرار التي أُمرت بدفعها في حكم التحكيم وتسعى أيضاً إلى توضيح قضايا التحكيم المفتوحة الأخرى”.

وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يومياً من باشور كردستان عبر خط الأنابيب العراقي – التركي في 25 آذار/ مارس 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية في باريس، حكمها لصالح بغداد في قضية تحكيم.

ويصدّر العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85% من نفطه الخام عبر موانئ في جنوب البلاد، لكن الطريق الشمالي عبر تركيا ما يزال يمثل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

ومطلع شهر حزيران/ يونيو الجاري، أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أن العراق ما زال يخوض مفاوضات مع الجانب التركي، لاستئناف تصدير نفط باشور كردستان، عبر ميناء جيهان.

(سـ)