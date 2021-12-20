اجتماع تنسيقي بين اتحاد الإعلام الحر والمؤسسات المعنية بالشأن الإعلامي في شمال وشرق سوريا

بدعوة من اتحاد الإعلام الحر عقد اجتماع موسع مع ممثلي المؤسسات الإعلامية المعنية بالشأن الإعلامي في الإدارة الذاتية، حيث حضر كل من (الرئيس المشترك لدائرة الإعلام للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا جوان ملا إبراهيم، الرئيس المشترك لمكتب الإعلام في إقليم الجزيرة رياض يوسف، مدير المكتب الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي، مدير المكتب الإعلامي في وحدات حماية الشعب سيامند علي، الإداري في المكتب الإعلامي لقوى الأمن الداخلي "الأسايش" عبد الله سعدون).

وعقد الاجتماع في مكتب الاتحاد أمس الأحد 19/12/2021م بحضور الرئاسة المشتركة للاتحاد، وذلك في إطار التنسيق فيما بين المكاتب الإعلامية واتحاد الإعلام الحر في ما يتعلق بالإعلام والعمل الإعلامي وسبل تعزيز التنسيق المشترك بين المؤسسات بما يخدم ويطور الواقع الإعلامي في شمال وشرق سوريا.

نوقشت في الاجتماع عدة نقاط تتعلق بالواقع الإعلامي والصعوبات والمعوقات التي تعترض العمل الإعلامي والإعلاميين، إضافة إلى الانتهاكات التي يتعرض لها بعض الإعلاميين أو المؤسسات الإعلامية، وأيضاً المخالفات التي يقوم بها بعض الإعلاميون والمؤسسات الإعلامية والتي تنتهك المعايير الأخلاقية للمهنة وبنود قانون الإعلام المعمول به في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

يأتي الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات المتفق عليها بين المؤسسات الإعلامية واتحاد الإعلام الحر بهدف التنسيق وتنظيم العمل الإعلامي والوقوف على التجاوزات والمخالفات والانتهاكات بكل أشكالها ومن كل الأطراف إن كانت من الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية أو مؤسسات الإدارة الذاتية.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات مماثلة خلال الأيام القادمة.

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ANHA