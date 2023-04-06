اجتماع ثنائي يجمع الإدارة الذاتية بالحكومة الكندية

نشر الموقع الرسمي لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، خبراً عن زيارة وفد كندي لشمال وشرق سوريا، أمس الأربعاء 5 نيسان 2023، والتقائه بمسؤولين في الإدارة الذاتية، وممثلة وحدات حماية المرأة YPJ.

وضم الوفد الزائر مسؤول قسم إدارة عمليات الطوارئ والمسؤول الأعلى للأمن في وزارة الخارجية سيباستيان بوليو، ومدير القسم السوري في السفارة الكندية في لبنان راستا دائي، ومدير قسم عمليات الطوارئ في وزارة الخارجية يانيك لاموند.

استُقبل الوفد من قبل نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية روبيل بحو، وعضو الهيئة الإدارية في الدائرة خالد إبراهيم، وممثلة وحدات حماية المرأة YPJ لانا حسين.

تطرق الجانبان خلال الاجتماع، إلى الوضع السياسي في سوريا عامة وشمال وشرق سوريا خاصة، والوضع الإنساني والاقتصادي والأمني في المنطقة.

ووفقاً للمصدر نفسه، قال روبيل بحو، تعليقاً على الاجتماع الأخير في موسكو ومسار التطبيع بين النظامين التركي والسوري "إن أي عملية تطبيع لا تستند إلى اتخاذ مواقف السوريين والواقع المعاش بعين الاعتبار، ودون الحديث عن عملية سياسية شاملة، وفق قرار الأمم المتحدة 2254، ستكون بمثابة إعادة الصراع والنزاع في سوريا إلى المربع الأول، وإطالة عمر الأزمة السورية لعقود أخرى، وسيكون لذلك تداعيات خطيرة ونتائج غير محمودة".

وأكد روبيل بحو أن "التهديدات التركية لا تزال مستمرة من خلال القصف شبه اليومي على شمال وشرق سوريا، عبر طائرات الدرون والمدفعية الثقيلة وضرب المواقع الحيوية والاقتصادية التابعة للإدارة الذاتية".

ودعا بحو القوى الدولية "إلى وقف الانتهاكات التي تجري في المناطق المحتلة، من عمليات قتل واعتقال وتغيير ديمغرافي، من قبل المجموعات العسكرية التابعة لتركيا، وكان آخرها إعدام أربعة مواطنين من عائلة واحدة عشية يوم نوروز فقط، لإشعالهم النار احتفالاً بعيد نوروز".

وأضاف بحو "على الرغم من جميع الظروف الصعبة التي تمر بها مناطقنا، لكن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سوف تستمر بالتعاون مع دولة كندا، ومع جميع الدول التي لديها مواطنين وأطفال في مناطق الإدارة الذاتية".

فيما قال مسؤول قسم إدارة عمليات الطوارئ والمسؤول الأعلى للأمن في وزارة الخارجية سيباستيان بوليو "إن كندا ممتنة جداً للتعاون مع الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا وتدرك جهودها في توفير الرعاية للأفراد المحتجزين في ظل الوضع الأمني ​​شديد الصعوبة والظروف المعاكسة".

وتابع بوليو "أود اغتنام الفرصة أيضاً للتعبير عن تعازينا القلبية للناس في جميع أنحاء المنطقة في أعقاب الزلزال الأخير الذي تسبّب بتدمير واسع النطاق وخسارة في الأرواح".

وانتهى الاجتماع الثنائي تسليم الإدارة الذاتية 4 نساء و10 أطفال من أسر داعش، وفق وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ودولة كندا.

(ل م)