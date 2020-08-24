اجتماع تحضيري لتنظيم حملات توعوية للمرأة في مُخيم منبج

بهدف توعية المرأة من الناحية الاجتماعية والصحية والأمنية عقد مجلس المرأة في مدينة منبج اجتماعًا بحضور عضوات مجلس المرأة ولجنة الصحة وقوى الأمن الداخلي للمرأة.

وخلال النقاش الذي دار بين العضوات المجتمعات، توصلن الى تشكيل مجموعتين لعقد اجتماعات للنساء في مُخيم رسم الأخضر الواقع شرق منبج الذي افتتح بتاريخ 15آذار/ مارس 2017.

ومن المقرر أن تستمر الحملة مدة 15 يومًا تحت شعار "ستزهر الروح والحياة بمقاومة المرأة في المُخيمات".

وحول أهداف الحملة وتحضيراتها أفادت الناطقة الرسمية لمجلس المرأة ابتسام عبد القادر أن الحملة هدفها توعية المرأة وتنظيمها في المخيم، وخاصة من ظاهرة تعدد الزوجات، وزواج القاصرات المنتشرة في المخيم، والتي تؤدي إلى تدهور الوضع الاجتماعي، بالإضافة إلى توعيتها من تداعيات الحرب الخاصة واستغلالها من أجل أطماع الرأسمالية.

وأضافت ابتسام: كما نوّد من خلال هذه الحملة تنظيم توعية المرأة والتركيز على الفئة الشابة.

وفي ختام الحديث، تمنت ابتسام عبد القادر أن تترك الحملة بصمة وصدى في نفوس نساء المخيم، وأنهن بدورهن سيقدمن الدعم لهن.

هذا وستنطلق حملة الاجتماعات التوعوية من يوم غد.

(س ع/س و)

ANHA