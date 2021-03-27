اجتماع تأسيسي لمؤسسات المجتمع المدني في بحلب

ضمن المساعي الحثيثة لتنظيم المجتمع وفق أسس الديمقراطية والإدارة الذاتية، عقد اليوم الاجتماع التأسيسي الأول لمؤسسات المجتمع المدني بحلب وذلك تحت شعار" بالفكر الحر نبني مجتمع ديمقراطي أخلاقي".

ونظم الاجتماع في كافيتريا طلة حلب الواقعة بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بحلب، بحضور أعضاء الاتحادات المدنية والمشاركين في تأسيس مؤسسات المجتمع المدني، وممثلين عن الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والمدنية.

بعد الوقوف دقيقة صمت ألقيت كلمتان من قبل كل من الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي في شمال وشرقي سوريا غريب حسو والرئيسة المشتركة للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية فالنتينا عبدو.

حسو أشار في بداية حديثه إلى ضرورة المرحلة الراهنة التي تمر على سوريا بشكل عام والمناطق المحتلة على وجه الخصوص في ظل عدم تحقيق حل شامل للأزمة السورية.

وتابع: "إن جميع المكونات التي تدخل في تشكيل الإدارة الذاتية تعمل على الحفاظ على الأراضي السورية، لأن أعضاءها لم يأتوا من الخارج، وليسوا بمحتلين، بل انتماؤهم لسوريا

وعن الانتهاكات التي تطال المناطق المحتلة قال حسو: "إن جميع الانتهاكات التي تطال من عفرين وتل أبيض وسري كانيه تشرعن دولياً لأن هذا الاحتلال ظهر نتيجة للاتفاقيات الدولية القذرة التي أبرمت بين تركيا وباقي الدول المتواطئة".

أما فالنتينا عبدو فباركت في بداية حديثها تأسيس مؤسسات المجتمع المدني في حلب، كما تمنت أن يكون التعاون والتكاتف حاضراً بين الجميع لتحقيق الحرية والديمقراطية والاستقرار للجميع.

كما وتطرّقت إلى أسس حماية مكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا عموماً والتي تحققت بفضل تضحيات الشهداء الذين سطروا أبرز ملاحم البطولة والفداء.

تلا ذلك تكريم عائلة الشهيدة روكان زرداشت من قبل ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بتقديم صورة الشهيدة روكان للعائلة.

وتخلل الاجتماع قراءة بنود النظام الداخلي ومناقشته من قبل المشاركين والمصادقة عليه.

(ك)

ANHA