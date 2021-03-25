اجتماع طارئ لمجلس الإدارة الذاتية في شنكال

وعلى الرغم من كل مطالب مكونات شنكال والمجتمع الإيزيدي، إلا أن الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني يصرّان على اتفاق بغداد – هولير لنسف مكاسب المجتمع الإيزيدي.

وأبلغت الحكومة العراقية وحدات حماية شنكال بوجوب انسحابها من جبل شنكال، بالإضافة إلى مغادرة أسايش إيزيد خان شنكال أيضًا.

وفي سياق التطورات الحاصلة في شنكال وتهديدات الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني على قضاء شنكال، اجتمع اليوم مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال MXDŞ في القضاء بشكل طارئ؛ لتقييم التهديدات العراقية على المجتمع الإيزيدي.

ويشارك في الاجتماع أيضًا قياديون من وحدات مقاومة شنكال وحدات المرأة -شنكال، أسايش إيزيد خان، بالإضافة إلى ممثلين عن حزب الحرية الديمقراطية الإيزيدية وحركة المرأة الإيزيدية.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الإدارة الذاتية بيانًا إلى الرأي العام عقب الانتهاء من الاجتماع الذي يستمر الاجتماع مغلقًا أمام الوسائل الإعلامية.

(سـ)