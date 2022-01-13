اجتماع سري بين الاستخبارات التركية وقادة المرتزقة في أنقرة

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر موثوقة، فقد تم إعلام المرتزقة الموجودين في عفرين وكري سبي وسري كانيه والمناطق المحتلة الأخرى، خلال رسالة تنبيه، بأنهم سيبقون وحدهم خلال فترة قصيرة.

وتبيّن أن مجموعة صغيرة من المرتزقة، والتي تأسست على اسم عفرين وسري كانيه وكري سبي واستلمت رسالة التنبيه، قد توجهت في 30 كانون الأول 2021 إلى أنقرة، وعقدت اجتماعاً بمشاركة عنصرين من الاستخبارات التركية (الميت).

ستبقون وحدكم

في رسالة التنبيه التي تم توجيهها إلى المرتزقة تم القول إن الدولة التركية ومرتزقتها ارتكبوا الكثير من جرائم الحرب في سوريا، ومن المحتمل أن تتم محاكمتهم في المستقبل في المحاكم الدولية، وفي وضع كهذا ستتخلى تركيا عن المرتزقة وتبقيهم وحدهم.

وبحسب مصدر المعلومات، فمن الممكن حدوث حرب كبيرة في إطار هجمات تركيا على شمال وشرق سوريا، وستكون برّية، ولن يشارك فيها الجنود الأتراك. ولكن سيتم إرسال المجموعات المرتزقة إلى الجبهات الأمامية وسيدفعونها للقتال وحدها ضد غرب - شمال سوريا.

قادة المرتزقة ذهبوا إلى أنقرة لحضور اجتماع عاجل

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها، فإن وفداً من مسؤولي المجموعات المرتزقة التي اجتمعت مع الاستخبارات التركية وخاصة المرتزقة الموجودين في عفرين وكري سبي وسري كانيه الذين تلقوا رسالة التنبيه، توجهوا في البداية إلى ناحية سري كانيه في باكور. ولأن الاستخبارات التركية قالت لهم إنهم لا يستطيعون حضور اجتماع سري كانيه؛ لأن لديهم اجتماع تقييم نهاية العام، توجه قادة المرتزقة في 30 كانون الأول عام 2021 إلى أنقرة وعقدوا الاجتماع هناك.

في الاجتماع السري الموسع الذي عُقد في أنقرة بمشاركة مسؤولين كبار من الاستخبارات التركية تمت مناقشة المشاكل الاقتصادية والأمنية والعسكرية للمرتزقة في المناطق التي تحتلها الدولة التركية، وطُلب قادة المرتزقة الكثير من الأشياء من الاستخبارات التركية.

بناء على رسالة التنبيه تركزت أغلب طلبات المرتزقة على المال والأسلحة

تبيّن أن قادة المرتزقة الذين اجتمعوا مع الاستخبارات التركية، بناء على رسالة التنبيه، طلبوا من الاستخبارات التركية ما يلي:

- زيادة المواد اللوجستية في كل نقاط المرتزقة.

- زيادة رواتب المرتزقة بما يتوافق مع غلاء المعيشة، وبعملة الدولار.

- وجود الجنود الأتراك في جميع نقاط المرتزقة كي لا تظهر مشاكل شخصية بين المرتزقة.

- حماية جميع نقاط المرتزقة بواسطة الطائرات المسيّرة المحملة بالأسلحة وطائرات الاستطلاع.

- على الدولة التركية توضيح موقفها من الاتفاق الذي تم بين روسيا وقوات سوريا الديمقراطية.

- توزيع الأسلحة الفعالة على جميع نقاط المرتزقة.

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها، فإن مسؤولي الاستخبارات التركية قالوا إنهم سيفكرون في هذه المطالب ثم يعلنون لهم عن النتائج.

(م م)

ANHA