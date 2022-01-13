اجتماع سري بين الاستخبارات التركية وقادة المرتزقة في أنقرة فماذا طلب المرتزقة؟

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر موثوقة أنه وخلال رسالة تنبيه إلى المرتزقة الموجودين في عفرين وكري سبي وسري كانيه والمناطق المحتلة الأخرى تم إعلامهم بأنهم سيبقون لوحدهم خلال فترة قصيرة.

وتبين أن مجموعة صغيرة من المرتزقة والتي تأسست على اسم عفرين وسري كانيه وكري سبي واستلمت رسالة التنبيه توجهت في 30 كانون الأول 2021 إلى أنقرة وعقدت اجتماعاً بمشاركة عنصرين من الاستخبارات التركية (الميت).

ستبقون لوحدكم

في رسالة التنبيه التي تم توجيهها للمرتزقة تم القول بأن الدولة التركية ومرتزقتها ارتكبوا الكثير من جرائم الحرب في سوريا ومن المحتمل أن تتم محاكمتهم في المستقبل في المحاكم الدولية، في وضع كهذا ستتخلى تركيا عن المرتزقة وتبقيهم لوحدهم.

وبحسب مصدر المعلومات أوضح أنه من الممكن حدوث حرب كبيرة في إطار هجمات تركيا على شمال وشرق سوريا ستكون معظم الحرب برية ولن يشارك فيها الجنود الأتراك ولكن سيتم إرسال المجموعات المرتزقة إلى الجبهات الأمامية وسيدفعونهم للقتال وحدهم ضد غرب - شمال سوريا.

قادة المرتزقة ذهبوا إلى أنقرة لحضور اجتماع عاجل

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها أن وفداً من مسؤولي المجموعات المرتزقة التي اجتمعت مع الاستخبارات التركية وخاصة المرتزقة الموجودين في عفرين وكري سبي وسري كانيه الذين تلقوا رسالة التنبيه، توجهوا في البداية إلى ناحية سري كانيه في باكور. ولأن الاستخبارات التركية قالت لهم بأنهم لا يستطيعون حضور اجتماع سري كانيه لأن لديهم اجتماع تقييم نهاية العام، توجه قادة المرتزقة في 30 كانون الأول عام 2021 إلى أنقرة وعقدوا الاجتماع هناك.

في الاجتماع السري الموسع الذي عقد في أنقرة بمشاركة مسؤولين كبار من الاستخبارات التركية تمت مناقشة المشاكل الاقتصادية والأمنية والعسكرية للمرتزقة في المناطق التي تحتلها الدولة التركية وطلب قادة المرتزقة الكثير من الأشياء من الاستخبارات التركية.

بناء على رسالة التنبيه تركزت أغلب طلبات المرتزقة على المال والأسلحة

تبين أن قادة المرتزقة الذين اجتمعوا مع الاستخبارات التركية بناء على رسالة التنبيه طلبوا ما يلي من الاستخبارات التركية:

- زيادة المواد اللوجستية في كل نقاط المرتزقة.

- زيادة الراتب الذي يعطونه للمرتزقة بما يتوافق مع غلاء المعيشة وإعطائه بعملة الدولار.

- تواجد الجنود الأتراك في جميع نقاط المرتزقة كي لا تظهر مشاكل شخصية بين المرتزقة.

- حماية جميع نقاط المرتزقة بواسطة الطائرات المسيرة المحملة بالأسلحة وطائرات الاستطلاع.

- على الدولة التركية توضيح موقفها من الاتفاق الذي تم بين روسيا وقوات سوريا الديمقراطية.

- توزيع الأسلحة الفعالة على جميع نقاط المرتزقة.

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها فإن مسؤولي الاستخبارات التركية قالوا بأنهم سيفكرون في هذه المطالب ثم يعلنون لهم عن النتائج.

(م م)

ANHA