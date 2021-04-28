اجتماع روسي أميركي بشأن النووي الإيراني غدًا

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، للصحفيين، اليوم الأربعاء، أن هناك خطط لعقد اجتماع ثنائي جديد بين وفدي موسكو وواشنطن يوم غد 29 نيسان/ أبريل.

ويأتي ذلك بعد يوم من إطلاق المرحلة الثالثة من المفاوضات الدولية بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، بعقد اجتماع جديد للجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة.

واعتبر الدبلوماسي الروسي إن مسألة رفع العقوبات التي فرضتها على إيران إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لا تزال تشكل موضع مفاوضات صعبة جدًّا، موضحًا أن الإيرانيين يسعون إلى تخفيف العقوبات قدر الإمكان فيما يعتقد الأميركيون أن بعض العقوبات لا علاقة لها بالاتفاق النووي ولذلك يمكن إبقاؤها.

وكان وفدًا روسيًّا وأميركيًّا في فيينا قد عقدا أكثر من اجتماع ثنائي بشأن ملف إيران النووي منذ بداية المفاوضات الحالية.

(د ع)