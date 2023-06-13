اجتماع نسائي لمناقشة أسباب الانتحار وسبل الحد منه

نظم مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، اجتماعاً موسعاً للنساء في الناحية لمناقشة أسباب الانتحار وكيفية توعية المجتمع للحد من هذه الظاهرة.

الاجتماع الذي عقد في صالة مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بحضور عشرات النساء من الناحية وعضوات وأعضاء المؤسسات المدنية وممثلات عن الأحزاب السياسية، بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

تلا ذلك، كلمة لعضوة منسقية مؤتمر ستار، شيراز حمو والتي أشارت إلى العنف الممارس بحق النساء منذ قرون، بالقول: "ترسخت سياسات العنف ضد المرأة في المجتمع من أجل إضعافه. نحن ندرك أن المرأة تشكل الأساس في بناء مجتمع ديمقراطي حر لذلك فإن حالات الانتحار تشكل نسبة كبيرة في العالم لدى النساء".

لافتة الانتباه إلى تأثير الحرب الخاصة على المجتمع، قائلةً: "تركز الحرب الخاصة على النساء من أجل إضعاف المجتمع ككل، ولحل هذه المشكلة يجب البدء بتقوية تنظيمنا ابتداءً من الكومين والمجالس وصولاً إلى الإدارات والهيئات".

بدورها نوهت عضوة منسقية مؤتمر ستار، رمزية محمد إلى المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبدالله أوجلان، وقالت: "استهدفت هذه المؤامرة المجتمع ككل وخاصة النساء في شخص القائد عبدالله أوجلان، لذلك يجب أن نتبع نضالاً مشتركاً لتحقيق حريته الجسدية والوصول معاً إلى مجتمع حر وديمقراطي يحفظ حقوق كل النساء".

(ي م)

ANHA