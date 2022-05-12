اجتماع موسع لمناقشة العقد الاجتماعي في بلدة هجين

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ومن ثم وزعت نسخ مسودة العقد الاجتماعي على الحضور وقرئت من قبل أعضاء لجنة صياغة العقد الاجتماعي، ليتسنى للحضور فهم المواد التي وردت فيها وتخطي مواضع اللبس وطرح الآراء والمقترحات.

ومن ثم فتح باب النقاش أمام الحضور واستمعت اللجنة لآرائهم ودونتها بهدف مناقشتها وطرحها على اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا.

وطرحت عدة تساؤلات واستفسارات من قبل الحضور وجرى توضيحها والنقاش عليها من قبل اللجنة وخاصة فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد الاجتماعي وصيانة وحفظ حقوق المرأة وتحديد نسبة تواجدها في المؤسسات المدنية في دير الزور، والأحوال المدنية وإيجاد مشاريع تدعم اقتصاد المنطقة والنساء غير العاملات في المؤسسات المدنية . وكذلك تم التنويه إلى أهمية الحفاظ على الحريات الشخصية والدينية وحقوق الأطفال والحفاظ على البيئة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة سلسلة اجتماعات مماثلة في مناطق دير الزور للاطلاع على آراء ومقترحات الأهالي والفعاليات الاجتماعية حول العقد الاجتماعي.

(ث ع/ك)

ANHA